Twee rodelaars testen positief bij olympisch testevent in Beijing

Twee rodelaars hebben tijdens een testevenement voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Beijing positief getest op het coronavirus. Beiden zijn overgebracht naar een quarantainehotel.

De namen van de twee rodelaars zijn niet bekendgemaakt. Volgens Huang Chun van het organisatiecomité gaat het om twee sporters uit hetzelfde land.

Op de rodel- en bobsleebaan in Yangqing, die is aangelegd voor de Spelen in Beijing, raakte enkele dagen geleden de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz gewond bij een trainingsongeval. Daarbij brak hij een knieschijf en liep hij een diepe vleeswond in zijn been op. De Pool botste tijdens een afdaling op een gesloten poortje, dat eigenlijk open had moeten staan. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen.