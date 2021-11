Verstappen pakt tweede startplek in sprintrace achter Hamilton

Max Verstappen start zaterdag in de Grote Prijs van Brazilië vanaf de tweede plek in de sprintrace. De Nederlander van Red Bull moest vrijdag in de kwalificatie alleen titelrivaal Lewis Hamilton voor zich dulden. De Britse regerend kampioen was veruit de snelste in zijn Mercedes op het circuit van Interlagos. Hij klokte een ronde van 1.07,934 en was daarmee ruim vier tienden van een seconde rapper dan Verstappen.

De Fin Valtteri Bottas reed in zijn Mercedes de derde tijd, de Mexicaan Sergio Pérez noteerde in zijn Red Bull de vierde tijd.

De Grote Prijs van Brazilië is de derde grand prix van dit seizoen met een sprintrace. Het format is bedoeld om meer spanning in de Formule 1 te brengen. In de sprintrace verdient de winnaar 3 punten voor het kampioenschap, de nummer twee krijgt 2 punten en de nummer drie 1 punt. De uitslag bepaalt tevens de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag.

Verstappen leidt in de titelstrijd met 19 punten voorsprong op Hamilton. De Brit weet nu al dat hij zondag vijf plaatsen naar achteren moet in de startopstelling, omdat hij in São Paulo met een nieuwe motor rijdt.