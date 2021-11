Hamilton gediskwalificeerd, Verstappen start vanaf pole

Lewis Hamilton begint de sprintrace bij de Grote Prijs van Brazilië niet vanaf poleposition, maar achteraan. De Britse coureur van Mercedes is door de stewards gediskwalificeerd, omdat de achtervleugel van zijn bolide niet aan de regels voldeed. Max Verstappen staat daarom om 20.30 uur Nederlandse tijd op de voorste startplaats bij de sprintrace. Hij was in de kwalificatie als tweede geëindigd achter Hamilton.

De Nederlander heeft in de strijd om de wereldtitel 19 punten voorsprong op de Britse titelverdediger. De winnaar van de sprintrace krijgt 3 punten, de nummer 2 verdient 2 punten en de coureur die als derde eindigt pakt 1 WK-punt.

De achtervleugel van de Mercedes bleek na de kwalificatie niet aan de technische regels te voldoen. Verstappen kreeg een boete van 50.000 euro omdat hij in het parc fermé even aan de vleugel van Hamiltons bolide voelde.