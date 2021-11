Nederlandse schaatssters ook op 1000 meter buiten medailles

Nederland heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Polen ook op de 1000 meter voor vrouwen naast de medailles gegrepen. De Amerikaanse Brittany Bowe, wereldkampioene op deze afstand, zegevierde in Tomaszów Mazowiecki met een baanrecord: 1.14,78. De Japanse Miho Takagi eindigde op ruime achterstand als tweede (1.15,38) en haar landgenote Nao Kodaira (1.15,71) pakte brons.

Nederlands kampioene Jutta Leerdam belandde met een tijd van 1.16,34 op de vijfde plaats, net voor Antoinette de Jong en Ireen Wüst (gedeeld zesde in 1.16,50). Femke Kok reed de tiende tijd (1.17,02) en Marrit Fledderus eindigde als achttiende (1.18,48).

Eerder op zaterdag leverden de tweede 500 meter voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen geen eremetaal op voor Oranje.

Leerdam moest in de laatste rit alleen rijden, omdat haar Russische tegenstander Olga Fatkoelina zich had teruggetrokken. De ambitieuze schaatsster van Team Worldstream kon solo het podium niet bereiken. Twee weken geleden maakte ze bij de NK Afstanden in Heerenveen nog grote indruk met een baanrecord op de 1000 meter (1.13,15).

Leerdam eindigde eerder op de dag tijdens de tweede 500 meter als twaalfde. “Het ging niet gemakkelijk, het voelde niet goed aan”, bekende ze na haar 1000 meter bij de NOS. “Ik kon mijn kracht, mijn vermogen niet kwijt op dit ijs. Het ijs in Polen is zo zacht, dat ik geen idee heb waar mijn schaats precies zit en waar de druk ligt. Maar het maakt niet zoveel uit. Ik hoef nu nog niet te winnen. Volgende keer beter op een andere baan.”

Kok liet na haar race bij de NOS weten dat ze niet fit was. “Ik denk dat ik iets verkeerds heb gegeten”, zei de Friezin, die eerder op zaterdag als achtste eindigde op de 500 meter. “Ik voelde een soort knoop in mijn maag. Maar ik wilde er nog wel voor gaan. Na mijn 500 meter kwam alles eruit. Ik twijfelde toen nog wel even aan mijn deelname aan de 1000 meter. Maar ik herstelde snel, en het blijft een wereldbeker, dus ik heb toch nog maar wat wedstrijdritme opgedaan. Ik zag het als een uitdaging.”