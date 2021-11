Onderzoek naar mogelijke technische overtreding Hamilton

Lewis Hamilton moet er rekening mee houden dat hij zaterdag mogelijk teruggezet wordt bij de sprintrace in de Grote Prijs van Brazilië. De Britse wereldkampioen won vrijdag de kwalificatie voor Max Verstappen, maar zijn Mercedes vertoonde volgens autosportfederatie FIA een technische fout in het DRS-systeem.

Met de DRS kan een coureur de achtervleugel van zijn wagen voor korte tijd uitklappen om extra snelheid te genereren. Het systeem op de bolide van Hamilton zou verder zijn opengegaan dan toegestaan, stelde de FIA na afloop van de kwalificatie. De zaak is neergelegd bij de F1-stewards, die bekijken of een straf op zijn plaats is.

De Grote Prijs van Brazilië is de derde grand prix van dit seizoen met een sprintrace. Het format is bedoeld om meer spanning in de Formule 1 te brengen. In de sprintrace verdient de winnaar 3 punten voor het kampioenschap, de nummer twee krijgt 2 punten en de nummer drie 1 punt. De uitslag bepaalt tevens de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag.

Hamilton wist Verstappen vrijdag achter zich te houden, maar de Brit start in de hoofdrace zondag sowieso vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. Hamilton incasseert de zogeheten ‘gridstraf’ omdat hij met een nieuwe motor rijdt.