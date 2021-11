Ook Verstappen op het matje geroepen na kwalificatie sprintrace

In navolging van Lewis Hamilton moet ook Max Verstappen zich zaterdagochtend (lokale tijd) melden bij de stewards van de Formule 1. De Nederlander van Red Bull wordt op het matje geroepen omdat hij bij de kwalificatie voor de sprintrace in de Grote Prijs van Brazilië de regels van autosportfederatie FIA zou hebben overtreden.

Om wat voor overtreding het precies gaat, is niet duidelijk. De stewards hebben het over de toegangsregels voor de zone waar de bolides na de kwalificatieraces worden gestald. Lewis Hamilton, die de kwalificatie vrijdag won, wordt onderzocht omdat het DRS-systeem van zijn Mercedes verder open zou hebben gestaan dan is toegestaan.

Verstappen werd in de kwalificatie tweede achter zijn titelrivaal. Op een video die circuleert op sociale media is te zien dat de Nederlander na afloop van de race de achtervleugel van Hamiltons bolide bekijkt en die even aanraakt. Of de F1-stewards de WK-leider daarom hebben opgeroepen is niet duidelijk. Verstappen moet zich om 13.30 uur Nederlandse tijd melden.