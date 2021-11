Oranje kan zich na puntenverlies Noorwegen al plaatsen voor WK

Het Nederlands elftal kan zich zaterdagavond bij winst op Montenegro al plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Qatar. Oranje dankt dat aan puntenverlies van concurrent Noorwegen, dat in Oslo niet wist te winnen van Letland: 0-0.

Nederland komt bij winst in Podgorica op 22 punten. Noorwegen heeft nu 18 punten. Turkije, dat met 6-0 van Gibraltar won, staat ook op 18 punten. De laatste speelronde is dinsdag. Nederland speelt dan in een lege Kuip tegen Noorwegen en Turkije gaat op bezoek bij Montenegro. Bij een gelijk aantal punten geeft het doelsaldo de doorslag. Turkije staat dankzij de ruime winst nu tweede met een doelsaldo van +10 en Noorwegen is derde met een doelsaldo van +9.