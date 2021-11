Schaatsster Jackson wint ook tweede 500 m, Kok achtste

De Nederlandse topsprintsters hebben bij de eerste wereldbeker schaatsen in Polen ook op de tweede 500 meter het podium niet gehaald. Femke Kok eindigde met een tijd van 38,21 seconden op de achtste plek. Jutta Leerdam, Nederlands kampioene op deze afstand, belandde op de twaalfde plek (38,33) en Dione Voskamp werd veertiende (38,36).

De Amerikaanse Erin Jackson was opnieuw de beste. Ze reed met een tijd van 37,55 wederom een baanrecord in Tomaszów Mazowiecki. Jackson zegevierde vrijdag met een recordtijd van 37,61. Ze behaalde in Polen haar eerste wereldbekeroverwinningen.

Kok eindigde vrijdag tijdens de eerste 500 meter op de elfde plek (38,36). Leerdam belandde op de eerste racedag met 38,52 eveneens op de twaalfde plaats. Voskamp reed vrijdag in de B-divisie de derde tijd (38,64).

Michelle de Jong won zaterdag in de B-divisie met een tijd van 38,62, gevolgd door Marrit Fledderus op de tweede plek met 38,67.

De 29-jarige Jackson, afkomstig uit het inlineskaten, versloeg in de laatste rit olympisch kampioene Nao Kodaira. De Japanse eindigde met een tijd van 37,78 op de derde plaats. De Russische Angelina Golikova, regerend wereldkampioene op de 500 meter, pakte zilver met 37,63.

Kok en Leerdam reden in de vijfde rit tegen elkaar. Leerdam had na de start op het rechte stuk wat kleine haperingen, waardoor een toptijd voor haar er niet meer in zat. Ook Kok reed na een redelijke opening (10,57) geen vlekkeloze rit. Ze won vorig seizoen in de Friese ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen nog de vier wereldbekerwedstrijden op de 500 meter.