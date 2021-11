Schaatssters derde achter Canada en Japan op ploegachtervolging

Nederland heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Polen met brons genoegen moeten nemen op de ploegachtervolging voor vrouwen. Het team van bondscoach Jan Coopmans finishte na zes ronden in een tijd van 3.02,69.

Canada (3.00,28) en olympisch kampioen Japan (3.01,51) waren sneller. Beide landenteams hebben een Nederlandse coach. Remmelt Eldering leidt de Canadese ploeg en Johan de Wit heeft de Japanse selectie onder zijn hoede.

Namens Oranje kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten in actie. Dat drietal veroverde vorig seizoen de wereldtitel op dit onderdeel.

De massastart in Polen verliep chaotisch, zoals wel vaker op dit onderdeel. Door een vroege ontsnapping van drie rijders ontstond een onoverzichtelijke situatie, zeker nadat het peloton op een ronde was gezet. De Japanner Masahito Obayashi won, gevolgd door de Rus Roeslan Zakharov en de Pool Zbigniew Brodka. Jorrit Bergsma finishte in de middenmoot.

Nederlands kampioen Bart Hoolwerf wist zich niet voor de finale te plaatsen. De nieuwkomer eindigde eerder op zaterdag in de eerste halve eindstrijd als twaalfde. De eerste acht gingen naar de finale.

Op de vijf onderdelen die zaterdag in Polen werden afgewerkt, behaalde de Nederlandse schaatsploeg alleen op de ploegachtervolging een medaille.