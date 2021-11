Schuurs verliest tweede wedstrijd op WTA Finals

Het is tennisster Demi Schuurs niet gelukt ook haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in Guadalajara te winnen. De 28-jarige dubbelspecialiste verloor met de Amerikaanse Nicole Melichar in twee sets van de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Het werd 6-4 7-6 (5).

Schuurs was het eindejaarstoernooi in Mexico nog begonnen met een overtuigende zege op Samantha Stosur en Zhang Shuai: 6-2 6-2.

In de laatste groepswedstrijd nemen Schuurs en Melichar het op tegen de Kroatische Darija Jurak en Andreja Klepac uit Slovenië.

Schuurs deed twee keer eerder mee aan de WTA Finals. Twee jaar geleden haalde ze met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de halve finales.