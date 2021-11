Tennisser Rojer grijpt naast dubbeltitel in Stockholm

Het is tennisser Jean-Julien Rojer niet gelukt het tennisseizoen af te sluiten met een titel. Samen met Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan was hij in de eindstrijd van het ATP-toernooi van Stockholm kansloos tegen Andres Molteni uit Argentinië en de Mexicaan Santiago Gonzalez. Het werd 6-2 6-2.

De 40-jarige Rojer, de nummer 45 van de wereld, pakte in 2021 geen enkele titel. Hij haalde dit jaar met Wesley Koolhof wel de finale in Antwerpen.

Rojer en Koolhof hebben besloten hun samenwerking te beëindigen. Ze speelden slechts zes maanden samen.