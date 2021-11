Verstappen komt weg met boete voor overtreding in São Paulo

Max Verstappen heeft een boete van 50.000 euro gekregen voor de onreglementaire handelingen die hij vrijdag verrichtte na de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië. De Nederlandse coureur van Red Bull zat met zijn handen even aan de achtervleugel van zijn eigen bolide en die van de Mercedes van Lewis Hamilton. Dat is niet toegestaan.

Verstappen moest zich zaterdagochtend komen verantwoorden bij de stewards. Die besloten na urenlange beraadslaging om Verstappen geen gridstraf te geven, maar een boete.

Het is nog steeds niet bekend welke straf Hamilton krijgt. De achtervleugel van zijn Mercedes bleek niet aan de eisen te voldoen. Het zogeheten DRS-systeem, waarmee de coureurs voor korte tijd extra snelheid kunnen genereren, kon verder openklappen dan is toegestaan. De Brit veroverde in de kwalificatie poleposition voor de sprintrace van zaterdag, maar hij raakt die plek mogelijk kwijt. Verstappen kwalificeerde zich als tweede. De sprintrace begint om 20.30 uur Nederlandse tijd.

Verstappen, die in het WK-klassement 19 punten voorsprong heeft op Hamilton, had na de kwalificatie al door dat er iets niet klopte met de achtervleugel van de Mercedes. Nadat hij in het zogeheten parc fermé was uitgestapt, liep hij eerst naar de achterkant van zijn eigen auto om even aan de achtervleugel te voelen. Hij deed vervolgens hetzelfde bij de Mercedes van Hamilton die naast de Red Bull stond, zo was te zien op videobeelden die een toeschouwer online zette.

De stewards bestudeerden diverse beelden van dat moment, onder meer video-opnames die waren gemaakt door een camera op de auto van Hamilton. Ze concludeerden dat Verstappen de vleugel licht beroerde en zeker geen kracht zette op de vleugel. De Nederlander verklaarde dat de coureurs dit wel vaker doen na kwalificaties en races, mede omdat er tussen Red Bull en Mercedes al langer discussie is over de vleugeltechniek.

“Het is de stewards duidelijk dat dit een gewoonte van de coureurs is geworden”, staat in het officiële bericht. “Dat was ook de uitleg van Verstappen. Deze algemene tendens wordt meestal als iets onschuldigs gezien en dus wordt er niet uniform op gecontroleerd. Toch is het een inbreuk op de regels in het parc fermé en het kan schade veroorzaken.” Een boete is volgens de stewards daarom op z’n plaats.