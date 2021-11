Verstappen tweede achter Alonso in training voor sprintrace

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de tweede tijd neergezet. Enkele uren voor de sprintrace op het circuit van Interlagos in São Paulo moest de WK-leider in de Formule 1 alleen Fernando Alonso voor zich dulden. De Spanjaard van Alpine zette verrassend de beste tijd neer: 1.11,238.

Verstappen was de enige die binnen een seconde van de tweevoudig wereldkampioen zat. Hij gaf 0,864 toe op de 40-jarige Spanjaard. De Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton klokten respectievelijk de derde en vijfde tijd, op 1,1 en 1,5 seconde van Alonso.

Om 20.30 uur Nederlandse tijd begint de sprintrace over 100 kilometer, met 3 punten voor de winnaar. Hamilton kwalificeerde zich vrijdag als eerste voor die korte race, Verstappen zette de tweede tijd neer in de kwalificatie. De twee titelrivalen moesten zich daarna echter komen verantwoorden bij de stewards.

Bij Hamilton zou er iets mis zijn met het DRS-systeem op de achtervleugel van zijn Mercedes. Verstappen had na de kwalificatie direct al door dat er daarmee iets niet klopte. Nadat de Nederlander uit zijn Red Bull-auto was gestapt, liep hij naar de bolide van Hamilton en voelde hij even aan de vleugel. Dat is niet toegestaan en dus moest ook Verstappen zich zaterdagochtend melden bij de stewards. Die moeten nog met een uitspraak komen in beide zaken.