Verstappen tweede in sprintrace en vergroot voorsprong in WK

Max Verstappen heeft in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 zijn voorsprong op Lewis Hamilton uitgebreid naar 21 punten. De Nederlander eindigde als tweede in de sprintrace op het circuit van São Paulo en pakte zo 2 WK-punten. Valtteri Bottas, de Finse teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, zegevierde in de race over 24 rondes op Interlagos en verdiende daarmee 3 punten.

Verstappen startte vanaf poleposition, maar werd bij de start gepasseerd door Bottas die naast hem stond op de voorste rij. Ook de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) haalde Verstappen in de openingsronde in, maar de Red Bull-coureur pakte de tweede plek al snel weer terug. Verstappen slaagde er niet in Bottas in te halen. De Fin begint zondag de Grote Prijs van Brazilië van pole, Verstappen vanaf de tweede plek.

Hamilton reed vanaf de laatste startplek naar de vijfde plaats. Alleen de top 3 verdiende punten. De derde plaats en daarmee 1 WK-punt was voor Sainz. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP van zondag. Hamilton start dan vanaf de tiende plek. De zevenvoudig wereldkampioen moet voor straf vijf plaatsen naar achteren, omdat de motor in zijn Mercedes is gewisseld.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd voor de sprintrace, achter Hamilton. De Brit bleek echter gereden te hebben met een achtervleugel die niet aan de regels voldeed. Het leidde tot een uitgebreid onderzoek door de stewards. Zo’n 2,5 uur voor de start van de sprintrace besloten ze om Hamilton te diskwalificeren. De Mercedes-coureur moest daarom achteraan starten en Verstappen schoof op naar poleposition.

De leider in het WK-klassement kon die eerste startpositie echter niet verzilveren. Bottas, die op de zachte banden reed, kwam beter weg en dook voor Verstappen de eerste bocht in. De 24-jarige Nederlander moest eerst ook nog afrekenen met Sainz en ging daarna in de achtervolging op de Fin. Verstappen kwam in de buurt van de Mercedes, maar een inhaalpoging doen zat er niet in.

“Mijn start was niet zo goed”, zei de kopman van Red Bull. “Ik reed op de hardere compound banden, dat hielp niet echt. Desalniettemin was de snelheid goed. Maar als je op dit circuit dicht bij een andere auto komt, kan je niet echt passeren. Je moet een heel goede laatste bocht rijden om degene voor je op het rechte stuk te passeren. Vandaag was dat niet mogelijk, maar we gaan het morgen opnieuw proberen.”

Hamilton (36) passeerde voornamelijk op het rechte stuk bij start/finish wel de ene na de andere auto. De Brit schoof in 24 rondes vijftien plekken op. Hij hield daarmee de schade voor de hoofdrace van zondag redelijk beperkt.