Zuid-Koreaan Kim wint 1500 meter, Nuis en Krol op flinke afstand

De Zuid-Koreaanse schaatser Kim Min-seok heeft bij de eerste wereldbeker in Polen verrassend de 1500 meter op zijn naam geschreven. Hij finishte in een tijd van 1.46,15. De Chinees Ning Zhongyan was net iets langzamer en pakte met 1.46,19 zilver. Het brons ging naar de Amerikaan Joey Mantia (1.46,38).

De Nederlandse toppers Kjeld Nuis en Thomas Krol konden de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ze reden in de laatste rit tegen elkaar en misten mede door een moeizame laatste baanwissel het podium ruimschoots. Olympisch kampioen Nuis reed de zesde tijd (1.47,06) en wereldkampioen Krol kwam niet verder dan de zestiende plek (1.48,58).

Jan Blokhuijsen belandde met een tijd van 1.47,69 op de elfde plek. Patrick Roest stelde met de twaalfde tijd (1.47,72) eveneens teleur. De wereldkampioen allround was vrijdag na zijn derde plaats op de 5000 meter ook al ontevreden. Chris Huizinga moest op de schaatsmijl genoegen nemen met de twintigste en laatste plaats (1.49,93).

Krol veroverde twee weken geleden in Heerenveen de Nederlandse titel nog met een tijd van 1.44,27. Nuis eindigde in Thialf als tweede in 1.44,53.

De twee Nederlanders gingen in Tomaszów Mazowiecki vol voor de winst. Al snel bleek echter dat met name Krol op het zware ijs grote moeite had om op topsnelheid te komen en zijn ritme vast te houden. Bij het ingaan van de laatste ronde had Nuis ruim een halve seconde voorsprong op Krol en liet hij tevens nog de beste tijd noteren. Op de kruising hield Nuis vanuit de buitenbaan echter even in, omdat hij dacht dat Krol nog voorbij kon komen. Door de haperende uitvoering van de wissel liepen beide rijders flinke vertraging op en bleef een toptijd voor Nuis buiten bereik.

“Het begon nog wel goed”, blikte Nuis bij de NOS terug op zijn enerverende rit. “Ik was er super op gebrand om van Krol te winnen. Dat is gelukt, maar de manier waarop dat gebeurde, verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Bij de 1100 meter voelde ik dat ik zou gaan winnen. Ik hoopte dat hij in die bocht voor de kruising nog onder mij door zou komen, maar hij kwam niet. In plaats van dat ik erop en erover ging, ging ik op hem wachten. Ik hield even in en daardoor kwam er een tijd uit waarvoor ik mij diep schaam. Wij zijn er hier dik afgereden en dat doet heel veel pijn.”