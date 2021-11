Zwemster Kromowidjojo beslist na WK kortebaan over toekomst

Zwemster Ranomi Kromowidjojo neemt pas na de WK kortebaan van eind volgende maand in Abu Dhabi een beslissing over haar toekomst. De 31-jarige Groningse wil tijdens de feestdagen nadenken over de vraag of ze doorgaat tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs of dat ze net als Femke Heemskerk stopt.

“Ik ga in ieder geval nog de WK in Abu Dhabi zwemmen”, zei de drievoudig olympisch kampioene bij de NOS. “En dan kijk ik wel weer. Ik zeg nog geen ‘ja’ en nog geen ‘nee’. Het moet van binnen zitten. Na de Spelen van Tokio zijn we best snel doorgegaan met de ISL. Ik heb behoefte aan even vakantie nemen met kerst. En dan gewoon rustig de tijd nemen om na te denken. Het is niet zozeer rationeel nadenken, maar het gaat vooral om het gevoel. Het is sowieso goed, wat het ook wordt.”

Kromowidjojo veroverde op de Spelen van Londen 2012 goud op de 50 en 100 meter vrije slag. Afgelopen zomer greep de zwemster in Tokio net naast een medaille op de 50 vrij, ze werd vierde.

De mondiale zwemtop is deze weken in Eindhoven neergestreken, voor de halve finales en de finale van de International Swimming League (ISL). Kromowidjojo maakt net als Thom de Boer deel uit van Team Iron. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen vindt het evenement de komende weken plaats zonder publiek in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion. “Misschien mag er bij de finale op 3 en 4 december nog publiek bij zijn, we gaan het zien”, aldus ‘Kromo’.

De WK in het 25 meterbad in Abu Dhabi zijn van 16 tot en met 21 december.