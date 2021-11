Berrettini geeft op tegen Zverev op ATP Finals

Matteo Berrettini heeft in zijn eerste partij op de ATP Finals in Turijn tegen Alexander Zverev opgegeven. De Italiaan moest de strijd, voor eigen publiek, na het verlies van de eerste set staken met een buikspierblessure. Zverev had de eerste set in een tiebreak (9-7) naar zich toegetrokken en leidde in de tweede set met 1-0.

Na een behandeling op de baan aan zijn onderlichaam probeerde Berrettini het nog even. Na het eerste punt na de behandeling, waarin hij direct een afzwaaier produceerde, concludeerde de nummer 7 van de wereld dat doorspelen geen optie was. Emotioneel schudde hij Zverev de hand.

“Het was een geweldige eerste set, maar zo wil je niet winnen”, zei Zverev, de mondiale nummer 3. “Wat je wil is dat twee spelers elkaar de hand schudden na de wedstrijd. Ik voel met Matteo mee, hier heeft hij het hele jaar voor gespeeld en hij werd door duizenden fans aangemoedigd.”

Eerder op de dag had titelhouder Daniil Medvedev uit Rusland in drie sets gewonnen van de Pool Hubert Hurkacz.