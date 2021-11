Boete Hamilton voor losmaken veiligheidsgordels

Lewis Hamilton heeft na de Grote Prijs van Brazilië een boete van 5000 euro gekregen van de internationale autosportfederatie FIA. De Brit maakte na zijn overwinning de veiligheidsgordels in zijn Mercedes los om beter te kunnen zwaaien naar het publiek bij het uitrijden. Hij overtrad daarmee de regels, die voorschrijven dat een coureur altijd de gordels vast moet hebben op het circuit, ook als de race al voorbij is.

“Hoewel de stewards sympathie hebben voor het verlangen om te vieren, is het fundamenteel onveilig om de veiligheidsgordels los te maken terwijl de auto in beweging is. Lage snelheden in deze auto’s zijn nog steeds erg hoog”, lichtte de FIA de boete toe. “Bovendien dienen coureurs in de Formule 1 het goede voorbeeld te geven aan de coureurs in de junior-klassen. Het is cruciaal dat de jongste coureurs het belang zien van altijd alle veiligheidsvoorzieningen van de auto te gebruiken.”