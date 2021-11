Veldrijdster Lucinda Brand heeft in het Tsjechische Tábor de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. De wereldkampioene nam in de slotfase enige afstand van haar concurrentes van wie haar landgenote Puck Pieterse de sprint om de tweede plaats won. Annemarie Worst zorgde voor een volledig Nederlands podium in Tábor.

Brand deelde vooraf de leiding nog met Denise Betsema maar neemt door haar tweede wereldbekerzege van het seizoen afstand van de Texelse, die als vijfde finishte.