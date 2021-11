Fin Räikkönen start GP Brazilië voor straf uit pitstraat

De Finse Formule 1-coureur Kimi Räikkönen vertrekt zondag vanuit de pitstraat in de Grote Prijs van Brazilië. Bij de 42-jarige rijder van Alfa Romeo is na de sprintrace op zaterdag een verandering aan de achtervleugel van zijn bolide aangebracht en daar staat een straf op.

Voor Räikkönen, die bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1, maakt de sanctie niet heel veel uit. Hij zou de race op circuit Interlagos in São Paulo vanaf de achttiende plaats starten.

Valtteri Bottas van Mercedes start om 18.00 uur van poleposition, met Max Verstappen van Red Bull schuin achter hem op de eerste startrij. Titelrivaal Lewis Hamilton van Mercedes vertrekt vanaf de tiende positie.