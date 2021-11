Hamilton: dit was mijn zwaarste raceweekeinde ooit

Lewis Hamilton boekte in de Grote Prijs van Brazilië zijn 101e zege in een grand prix in de Formule 1, maar het voelde als de eerste, zei de Brit van Mercedes na zijn superieure race in São Paulo. Hij startte als tiende, maar reed na 71 ronden op het circuit van Interlagos als eerste over de meet. Hij troefde zijn titelrivaal Max Verstappen, die tweede werd, af op snelheid.

“Dit was het moeilijkste weekeinde dat ik ooit heb moeten doorstaan. Ik was er absoluut niet zeker van dat ik kon winnen, maar dat was wel degelijk mijn doel, ondanks de tegenslagen die ik moest incasseren”, zei de 36-jarige zevenvoudig wereldkampioen, die door zijn winst in Brazilië nog lang niet is uitgeschakeld in de strijd om de titel. Verstappen heeft 14 punten voorsprong, met nog drie races te gaan.

Hamilton voerde in São Paulo een motorwissel door en die leverde hem een gridstraf op van vijf plaatsen voor de race van zondag. Dat was al een tegenslag, maar hij werd vervolgens gediskwalificeerd in de kwalificatie voor de sprintrace, omdat de achtervleugel van zijn bolide niet aan de regels voldeed. Hij moest daardoor de sprintrace op zaterdag achteraan starten.

“Het was rampzalig, maar wat een race was het. Het team heeft een geweldige prestatie geleverd. Mijn vader herinnerde me vooraf aan een race in Bahrein toen ik nog in de Formule 3 reed. Ik begon als laatste en finishte als eerste. Ik had nooit gedacht dat ik het gat zou dichtrijden naar Max, maar het bewijst maar dat opgeven geen optie is. Nooit. Deze overwinning voelt als de eerste.”

Teambaas Toto Wolff van Mercedes beklaagde zich na afloop over de wedstrijdleiding, die Verstappen niet bestrafte voor het hinderen van Hamilton bij een inhaalactie. “Verstappen racet met het mes tussen de tanden, maar als je iemand zo de baan uitduwt, is een straf op zijn plaats. De wedstrijdleiding schuift het onder het tapijt en dat is beschamend”, zei de Oostenrijkse teambaas.