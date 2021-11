Noord-Macedonië plaatst zich voor play-offs WK voetbal

De voetballers van Noord-Macedonië hebben zich in de groep J met het al geplaatste Duitsland verzekerd van deelname aan de play-offs voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Noord-Macedonië won de laatste groepswedstrijd thuis met 3-1 van IJsland en bleef daarmee Roemenië voor.

Ezgjan Alioski had de Macedoniërs al de 7e minuut op voorsprong gebracht tegen IJsland, dat in 2018 voor het eerst deelnam aan het WK, maar al kansloos was voor het bereiken van de tweede plaats in de groep. Jón Dagur Thorsteinsson zorgde in de tweede helft toch voor de gelijkmaker, waardoor Roemenië in de virtuele stand ineens tweede stond. Met twee treffers van Eljif Elmas van Napoli stelde Noord-Macedonië de plaats in de play-offs alsnog veilig. IJsland eindigde de wedstrijd met tien man na het tweede geel voor Isaac Bergmann Johannesson.

Roemenië hield de kansen op het bereiken van de play-offs thuis tegen Liechtenstein lang levend door een vroege treffer van Dennis Man. Nicolae Stanciu miste in de eerste helft nog een strafschop. Nicusor Bancu maakte er vlak voor tijd 2-0 van. Roemenië kwam op 17 punten, één minder dan Noord-Macedonië.

Duitsland sloot de kwalificatie voor het WK af met een 4-1-zege bij Armenië. Kai Havertz opende de score en Ilkay Gündogan scoorde twee keer. Na de 1-3 van Henrikh Mkhitaryan uit een strafschop, maakte Jonas Hofmann de vierde treffer voor de Duitsers.