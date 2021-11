Opmars basketballers Clippers duurt voort

Los Angeles Clippers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de zevende overwinning op rij geboekt. In het eigen Staples Center was de ploeg ditmaal te sterk voor Minnesota Timberwolves. Mede dankzij 23 punten van Paul George werd het 129-102 voor de thuisploeg die aan het begin van dit seizoen na vijf duels pas één keer had gewonnen.

Reggie Jackson voegde 21 punten toe, collega’s Ivica Zubac en Isaiah Hartenstein kwamen zowel in punten als in rebounds tot dubbele cijfers: Zubac kwam tot 10 punten en 12 rebounds, Hartenstein liet twee keer 12 noteren.

“Een overwinning van het collectief”, zei Clippers-coach Tyronn Lue. “Iedereen had zijn aandeel.” Minnesota was een dag eerder in dezelfde hal nog te sterk geweest voor LA Lakers.