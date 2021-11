Pliskova knokt zich terug uit geslagen positie op WTA Finals

Tennisster Karolina Pliskova heeft zich vanuit een uitzichtloze positie teruggeknokt in haar laatste groepswedstrijd op de WTA Finals. Ze boog in Guadalajara tegen haar landgenote Barbora Krejcikova een 6-0 4-2-achterstand om in een zege. Het werd 0-6 6-4 6-4.

De 29-jarige Pliskova, de nummer 4 van de wereld, mag na de merkwaardige zege blijven hopen op een plek in de halve finales. Ze is afhankelijk van het resultaat van het duel tussen de Estse Anett Kontaveit en GarbiƱe Muguruza uit Spanje. Als Kontaveit wint, gaat Pliskova door naar de laatste vier, als Muguruza wint plaatst zij zich voor de halve eindstrijd.

Pliskova begon zeer matig aan het Tsjechische onderonsje met Krejcikova. Ze won in de eerste set, die maar 27 minuten duurde, slechts elf punten. In de tweede set kwam Krejcikova met 4-2 voor, maar Pliskova won vervolgens vijf games op rij. Na ruim twee uur maakte ze het af op haar derde wedstrijdpunt.

Pliskova had in drie sets gewonnen van Muguruza en in twee sets verloren van Kontaveit.