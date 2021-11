Schaatser Otterspeer klopt Krol en Nuis op 1000 meter

Schaatser Hein Otterspeer heeft de 1000 meter gewonnen bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Tomaszów Mazowiecki. De 33-jarige Zuid-Hollander reed in een nieuwe baanrecord van 1.08,67 minuut naar de winst. Hij bleef landgenoten Thomas Krol en Kjeld Nuis nipt voor. Krol eindigde op twee honderdste van een seconde als tweede, Nuis werd daar net achter derde met 1.08,83.

Otterspeer reed met 24,9 de snelste eerste ronde op de 1000 meter. De schaatser van Reggeborgh hield dat goed vol met een ronde van 27,1. Krol en olympisch kampioen Nuis kwamen met een goede slotronde nog dichtbij, maar werden geklopt.

Kai Verbij zette met 1.09,14 de zevende tijd neer. De Nederlands kampioen en wereldkampioen op de 1000 meter leverde vooral in het eerste rondje in ten opzichte van Otterspeer. Merijn Scheperkamp reed met 1.09,88 de dertiende tijd.

Voor Otterspeer is het de derde wereldbekerzege op de 1000 meter en pas de eerste sinds seizoen 2012-2013. Toen was hij twee keer de beste op de kilometer. “Bijna tien jaar verder, het werd een keer tijd”, zei Otterspeer bij de NOS. “Ik rijd dit hele weekend niet slecht. Vrijdag bij de 500 meter liep de start niet lekker, maar het rondje mocht er met 24,8 zijn. Een rondje verder is echter meer mijn ding”, verwees hij naar de 1000 meter. “Dan heb ik meer rust.”

Otterspeer had in het voorseizoen als drie keer een 1000 meter in 1.07 gereden en wist dat hij daarmee een van de favorieten was in de eerste officiële internationale krachtmeting dit seizoen. “Het was even geleden dat ik internationaal de beste was. Dit was wel het perfecte moment ervoor. Het is ook lekker dat ik die bevestiging krijg. Dat neem ik mee naar de komende wedstrijden.”