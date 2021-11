Schaatser Verbij zevende op 500 meter, zege naar Shinhama

Kai Verbij is op de tweede 500 meter bij de wereldbeker schaatsen in Tomaszów Mazowiecki met 34,91 seconden als zevende geëindigd. Daarmee was hij net als op de eerste 500 meter afgelopen vrijdag de beste Nederlander. De zege in Polen ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama met een tijd van 34,69.

Verbij werd in de rit geklopt door de Rus Artem Arefjev, die tot 34,82 kwam. De 27-jarige Nederlander was net iets sneller dan landgenoot Hein Otterspeer. Die schaatste met 34,93 (achtste) dezelfde tijd als de winnaar van de eerste 500 meter, de Chinees Tingyu Gao. Gao kwam ondanks een snelle opening niet in de buurt van de 34,26 van vrijdag, mede door twee forse misslagen.

Merijn Scheperkamp schaatste in de rit tegen olympisch kampioen Havard Lorentzen naar 35,11. Dat was dezelfde tijd als Dai Dai N’tab, die in duizendsten net iets sneller was en daarom voor Scheperkamp als veertiende eindigde. Scheperkamp is de nummer vijftien.