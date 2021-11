Schaatsers sluiten wereldbeker af met goud op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatsers hebben bij de eerste wereldbeker schaatsen van dit seizoen de ploegachtervolging gewonnen. Het team van bondscoach Jan Coopmans finishte op de Poolse schaatsbaan in Tomaszów Mazowiecki in een nieuw baanrecord van 3.44,56 minuten en versloeg daarmee Canada en Japan, die respectievelijk tweede en derde werden.

Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer kwamen voor Nederland in actie. Het trio zag tegenstander Noorwegen sneller schaatsen in de eerste rondjes, maar onder aanvoering van Roest maakte Nederland dat goed en de drie schaatsers van Jumbo-Visma doken ook onder de tijd van 3.45,47 die de Amerikanen in de B-divisie op de klok hadden gezet.

Canada was in de rit daarna lange tijd sneller dan Nederland. Connor Howe kon in de slotronden het tempo van ploeggenoten Ted-Jan Bloemen en Jordan Belchos echter niet volgen, waardoor de Canadezen met 3.45,76 ruim een seconde langzamer waren dan Nederland. Japan reed net daarachter naar het brons.