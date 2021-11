Schaatsster Schouten pakt op massastart tweede zege in Polen

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki de eerste internationale massastart van het seizoen op haar naam geschreven. De 29-jarige Noord-Hollandse bleef met een lange sprint de Canadese Ivanie Blondin en Francesca Lollobrigida uit Italië voor. Marijke Groenewoud, de andere Nederlandse deelneemster op de massastart, eindigde als vierde.

Voor Schouten is het de tweede zege in het eerste wereldbekerweekend van dit seizoen. Ze was afgelopen vrijdag in Polen ook al de beste op de 3000 meter.

Schouten controleerde met ploeggenote Groenewoud van Zaanlander het peloton met zestien schaatssters. Ze neutraliseerden aanvallen van de Canadese Valérie Maltais en van Marina Zoejeva uit Belarus. Met een versnelling in de laatste ronde was ze overtuigend de beste.