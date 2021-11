Van Barneveld boekt overtuigende zege op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld heeft zijn tweede duel op de Grand Slam of Darts overtuigend gewonnen. De 54-jarige Van Barneveld was de Engelsman Joe Davis met 5-0 de baas.

Van Barneveld was de Grand Slam of Darts begonnen met een 5-4-nederlaag tegen Michael Smith. De Schot Gary Anderson is de vierde darter in de groep van Van Barneveld. De nummer 1 en 2 plaatsen zich voor de tweede ronde.

Negen jaar geleden was Van Barneveld de beste op de Grand Slam of Darts, het toernooi dat hij in 2018 voor het laatst speelde.