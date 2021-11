Van der Haar wint wereldbekercross van Tábor

Veldrijder Lars van der Haar heeft zondag de zesde cross om de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours van het Tsjechische Tábor nam Van der Haar in de slotfase afstand van de Belg Eli Iserbyt, de leider in de wereldbeker. Voor Van der Haar, die rijdt voor Baloise Trek Lions, was het zijn tweede grote overwinning in acht dagen. Vorige week kroonde hij zich op de VAM-berg in Drenthe tot Europees kampioen.

Iserbyt finishte op zo’n 10 seconden als tweede, net voor zijn landgenoot Quinten Hermans. Corné van Kessel was op de zevende plaats de tweede Nederlander.