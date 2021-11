Verstappen berust in nederlaag tegen Hamilton

Max Verstappen berustte in de tweede plaats in de Grote Prijs van Brazilië. De coureur van Red Bull erkende dat Lewis Hamilton de betere was in zijn Mercedes. “Ik heb alles gegeven en heb echt alles geprobeerd om hem achter me te houden, maar ik was gewoon te langzaam”, zei hij na de race in São Paulo op Ziggo Sport.

“Mercedes had een verse motor en daar haalden ze dit weekeinde meer snelheid uit. Wij waren vorige week sneller in Mexico en ik denk dat we de komende races weer dichter bij elkaar zitten. Ik moet tevreden zijn met deze tweede plaats. Het is een prima resultaat en het heeft me weer belangrijke punten opgeleverd.”

Verstappen en Hamilton maakten er op het circuit van Interlagos opnieuw een zinderend tweegevecht van. De twee titelrivalen reden in ronde 48 bij een inhaalpoging van Hamilton wiel-aan-wiel door de bocht en vlogen allebei bijna de baan uit. De wedstrijdleiding onderzocht het incident, maar zag geen aanleiding om Verstappen, die Hamilton wellicht te weinig ruimte gaf, te bestraffen. Verstappen: “Ik zou niet weten wat ze anders hadden moeten beslissen. We waren aan het racen.”

De Nederlander, die dichter dan ooit bij zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 is, had in de race al gauw in de gaten dat Hamilton de snellere was. De Brit was mede vanwege een gridstraf vanaf de tiende plaats gestart, maar rukte in de eerste ronden al op naar de derde plaats. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kon de Britse zevenvoudig wereldkampioen nog even afhouden, maar lang duurde dat niet.

“Ik kon ook niet zoveel doen”, zei Verstappen. “Ik heb het nog geprobeerd via strategische pitstops, maar ook dat werkte niet echt. Het was deze race uiteindelijk schade beperken, maar ik geef niet op. In de volgende race slaan we weer terug”, aldus de Limburger, die het wereldkampioenschap na negentien races leidt met 332,5 punten. Hamilton volgt met 318,5 punten, 14 minder. Er zijn nog drie races te gaan, met volgende week al de Grote Prijs van Qatar.