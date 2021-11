Wüst naast het podium op 1500 meter, zege voor Japanse Takagi

Schaatsster Ireen Wüst is bij de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomaszów Mazowiecki als vierde geëindigd op de 1500 meter. De olympisch kampioene op de 1500 meter kwam tot een tijd van 1.57,28 en werd in een rechtstreeks duel verslagen door de Japanse Miho Takagi, die in 1.56,00 de zege pakte.

Wüst moest in de laatste rit achter de Japanse, die snel opende, aan. Takagi had een grote voorsprong bij het ingaan van het laatste rondje en bleef Wüst ook ruim voor. Ze was ook sneller dan de Amerikaanse Brittany Bowe, die in de rit tegen Antoinette de Jong met 1.56.60 net onder het baanrecord van Wüst had gereden. De Jong kon de snel gestarte Bowe niet meer bijhalen en finishte met 1.57,58 als zevende. Nadezhda Morozova uit Kazachstan zette met 1.56,92 de derde tijd neer.

Irene Schouten was net iets langzamer dan De Jong en zette met 1.58,17 de achtste tijd neer. Schouten won vrijdag de 3000 meter, tot dusverre de enige Nederlandse zege bij de wereldbeker in Polen.