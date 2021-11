Zege ploegachtervolging opsteker voor naar vorm zoekende Kramer

Sven Kramer sloot de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Tomaszów Mazowiecki af met een lichtpuntje. De 35-jarige Fries won met Patrick Roest en Marcel Bosker de ploegachtervolging en herstelde zich daarmee van zijn tegenvallend optreden op de 5000 meter van afgelopen vrijdag.

Kramer reed vrijdag met 6.30,09 de negende tijd op de 5 kilometer en leek daarmee ver verwijderd van de vorm die hij nodig heeft om zich te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing, om daar zijn titel te kunnen verdedigen. “De race van vrijdag was niet om over naar huis te schrijven, maar ik ben blij dat ik toch nog zo’n rit kan rijden”, zei hij bij de NOS over zijn ploegachtervolging van zondag. “Dit was een goede eerste ploegachtervolging van het seizoen. Ik denk dat het beter kan en ook beter moet, maar dat we met dit weekend hier blij mee moeten zijn.”

De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter gaf toe dat hij niet veel over heeft als het niet lekker loopt. “Vandaag was een goede dag en ben ik van waarde. Dan kan ik ook goed zijn op de 5 kilometer.”

De schaatser van Jumbo-Visma gaf toe dat hij de teleurstellende race van vrijdag even had moeten verwerken. “Dat zijn geen leuke momenten. Het lag ook niet in de lijn van het seizoen. Ik heb goede trainingswedstrijden in het voorseizoen gehad. Ik weet dat het tussen kerst en oud en nieuw beter moet, daar heb ik nog een kleine zes weken voor. Ik zie het nog steeds positief tegemoet. Ik ga er nog steeds vol voor.”