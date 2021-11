Ajax legt kaartverkoop voor Champions Leagueduel stil

Ajax heeft de kaartverkoop voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal stilgelegd. De ploeg van trainer Erik ten Hag sluit de groepsfase op dinsdag 7 december af tegen de Portugese ploeg. Het is onduidelijk of er dan weer toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA mogen zitten.

Het kabinet maakte vrijdag bekend dat zeker drie weken lang geen publiek welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als amateurs. In ieder geval tot 4 december moeten de stadions leeg blijven. De KNVB en de Nederlandse voetbalclubs houden er rekening mee dat deze situatie wel eens langer kan duren.

“Omdat het nog onzeker is of wedstrijden verplaatst of eventueel zonder publiek gespeeld moeten worden, heeft Ajax helaas moeten besluiten om onder meer alle kaartverkopen tijdelijk stil te leggen”, aldus de koploper van de Eredivisie over de komende duels. De kaartverkoop voor Sporting-thuis was afgelopen week begonnen. Ajax betaalt de kopers van tickets hun geld terug als de wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.

De Amsterdammers zijn na vier overwinningen al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League.