Muguruza beëindigt zegereeks Kontaveit en gaat door op WTA Finals

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft zich geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals in Guadalajara. De nummer 5 van de wereld maakte in de laatste groepswedstrijd een einde aan de zegereeks van Anett Kontaveit. De Estse had twaalf partijen op rij gewonnen en was al zeker van een plek bij de laatste vier.

Muguruza versloeg Kontaveit met 6-4 6-4 en eindigde daardoor als tweede in de groep, boven de Tsjechische tennissters Karolina Pliskova en Barbora Krejcikova. De 28-jarige Spaanse, die voor de vierde keer meedoet aan het eindejaarstoernooi, gaat het in de halve finales opnemen tegen haar landgenote Paula Badosa. Die debutante is na overwinningen op Aryna Sabalenka en Maria Sakkari al zeker van de eerste plaats in de andere groep.

Muguruza was de WTA Finals begonnen met een nederlaag tegen Pliskova, maar herstelde zich met winst op Krejcikova. Nadat Pliskova zondag het Tsjechische onderonsje in Guadalajara met 0-6 6-4 6-4 had gewonnen, wist de Spaanse dat ze Kontaveit moest verslaan om door te gaan. De 25-jarige Estse verkeert in blakende vorm, want ze won de voorbije weken de toernooien van Moskou en Cluj-Napoca.

“Het was alles of niets”, zei Muguruza. “Het is nooit goed om dit toernooi te beginnen met een nederlaag. Om daarna twee keer te winnen en me te kwalificeren voor de halve finales, is geweldig.”

Spanje krijgt voor het eerst sinds Arantxa Sánchez Vicario in 1993 weer een finaliste op het toernooi voor de beste tennissters van het seizoen. “Dat is lang geleden, ik ben geboren in 1993”, zei Muguruza. “Er zijn nog vier speelsters over en twee daarvan komen uit Spanje. Dat laat zien dat we een hoog tennisniveau hebben.” Pliskova moet ondanks twee overwinningen naar huis.