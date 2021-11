Na zeven zeges op rij verliezen LA Clippers en Warriors in NBA

De basketballers van Chicago Bulls hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Los Angeles Clippers. Na zeven overwinningen op rij moesten de Clippers in het eigen Staples Center met 100-90 buigen voor de Bulls.

DeMar DeRozan (35 punten) en Zach LaVine (29) namen samen het grootste deel van de productie van Chicago Bulls voor hun rekening. De Clippers verloren bij de start van het seizoen vier van hun eerste vijf wedstrijden, maar de ploeg uit LA zette daarna een indrukwekkende reeks overwinningen neer.

Golden State Warriors moest ook na zeven zeges op rij bij Charlotte Hornets de tweede nederlaag van het seizoen incasseren: 106-102. In een wedstrijd waarin maar liefst 25 keer veranderde welke ploeg op voorsprong stond, bleek de thuisclub in het vierde kwart het sterkste. Andrew Higgins (28 punten) en Stephen Curry (24) waren de topschutters bij de Warriors, de Hornets moesten het hebben van het collectief. Golden State Warriors gaat met elf zeges tegen twee verliesbeurten wel nog steeds aan kop in het westen.

Trae Young leidde Atlanta Hawks met 42 punten naar een overwinning op kampioen Milwaukee Bucks: 120-100.