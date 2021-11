NOC*NSF-voorzitter vraagt lokale politiek om steun voor sport

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg heeft de algemene vergadering van de sportkoepel aangegrepen om een oproep te doen aan de politieke partijen die volgend jaar deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is de kans voor ze om te laten zien hoe zij de sport willen steunen”, zei Van Zanen, die nogmaals aangaf hoezeer de sport lijdt onder de coronamaatregelen. “Maar moedeloos word ik er niet van als ik zie hoe iedere keer weer de schouders eronder worden gezet.”

Nieuwe maatregelen leiden steeds weer tot beperkingen, nu met name voor de binnensporten. “Ik zie hoe iedereen 24 uur per dag werkt aan het openhouden van de sport, hoe ingewikkeld de regels ook zijn. We vinden steeds weer een manier om ermee te dealen. Sport is essentieel om Nederland gezond en vitaal te houden.”

De sport krijgt zware klappen, zei Van Zanen tijdens de algemene vergadering, opnieuw in virtuele vorm. “Er is veel inkomstenderving: geen publiek, minder deelnemers, minder horeca-inkomsten. Leden zeggen gelukkig niet massaal op, maar als er geen aanwas is, zorgt dat voor een probleem. We gaan langzaam achteruit, misschien zonder dat we het helemaal doorhebben. Daarom roep ik met name gemeentes op om hun sportclubs in de gaten te houden en doe ik een oproep aan de politieke partijen: laat u horen. Het maakt me in ieder geval trots om te zien hoe we de sport aan de gang houden.”