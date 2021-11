Roeblev verslaat Tsitsipas bij ATP Finals in Turijn

De Russische tennisser Andrey Roeblev is sterk begonnen aan de ATP Finals in Turijn. De nummer 5 van de wereld versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets. Na 1 uur en 31 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-4 6-4.

Roeblev speelde een puike partij tegen de nummer 4 van de wereld. Hij kreeg in beide sets niet één keer een breekpunt tegen en hij benutte er vijf van de zeven die hij afdwong op de service van Tsitsipas.

Beide spelers kwamen voor de achtste keer tegen elkaar uit. De onderlinge stand is nu weer gelijk: 4-4.

Eerder op de dag bleef in dezelfde groep Novak Djokovic de Noor Casper Ruud de baas. De Servische nummer 1 van de wereld zegevierde eveneens in twee sets: 7-6 (4) en 6-2. Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015.