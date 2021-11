Tv-zender ESPN zwijgt over mogelijk uitstel voetbalwedstrijden

Tv-zender ESPN praat met de KNVB en de clubs uit de Eredivisie over mogelijk uitstel van de komende competitiewedstrijden. Een deel van de clubs wil de komende speelrondes verplaatsen, omdat tot zeker begin december geen publiek meer in de stadions mag komen. Een woordvoerder van ESPN wil niet zeggen of de betaalzender openstaat voor verplaatsing van de wedstrijden, wat zou betekenen dat ESPN de komende weken gaten krijgt in de programmering.

“Ik begrijp de vraag, maar we doen daar nu geen uitlatingen over. We zijn in gesprek met de KNVB en de Eredivisie over de situatie. Het is even afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt”, aldus de woordvoerder van de zender, die naast de Eredivisie ook de Keuken Kampioen Divisie uitzendt.

Zeker drie weken lang mag er geen publiek bij sportwedstrijden aanwezig zijn. Het is een van de maatregelen die het kabinet vrijdag presenteerde, met als doel om het snel stijgende aantal coronagevallen terug te dringen. De KNVB besloot daarna een inventarisatie te houden bij de clubs. Ook ESPN en de lokale autoriteiten worden daarbij betrokken. “Pas als we alle informatie hebben, weten we wat de opties zijn. Dat is een hele puzzel die moet worden gelegd”, aldus een KNVB-woordvoerder.

Op korte termijn moet duidelijk worden of uitstellen van competitieduels haalbaar is. De Europese wedstrijden van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse gaan sowieso door.