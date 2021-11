Van Gaal leidt Oranje nu vanuit een materiaalkar en rolstoel

“Waar blijft die buggy”, zegt Danny Blind als de laatste training van Oranje voor het allesbeslissende duel met Noorwegen in de WK-kwalificatie op het punt van beginnen staat. Nog geen minuut later komt er een materiaalkar aanrijden. Louis van Gaal zit op de bijrijdersstoel. Henk Fraser, net als Blind assistent-bondscoach, is de bestuurder.

Van Gaal is niet in staat de training te leiden. De 70-jarige oefenmeester is zondag na de training hard op een heup gevallen. Hij wilde zijn fiets parkeren en gleed uit. Een woordvoerder van de KNVB wil nog niet zeggen wat Van Gaal exact mankeert. Het is waarschijnlijk niet de heup waar hij zich in 2012 al aan heeft laten opereren.

De training, die wordt geleid door Blind, is maar een kwartier toegankelijk voor de media. In die periode wordt duidelijk dat Van Gaal niets van de oefensessie wil missen. Als de internationals een oefening doen bij de cornervlag, dan rijdt Fraser de materiaalkar daar naartoe. Blind loopt af en toe naar Van Gaal toe voor overleg.

Van Gaal wil dinsdag tijdens het duel met de Noren in een lege Kuip koste wat kost op de bank zitten. Het is nog even afwachten hoe. Want Van Gaal kan niet zelfstandig lopen. Hij beweegt zich in het spelershotel voort in een rolstoel. Het is alles of niets voor het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd van de WK-kwalificatie. Oranje heeft zeer waarschijnlijk aan een gelijkspel voldoende voor een ticket voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

Turkije kan dan in punten nog wel gelijk eindigen met de nummer 3 van het WK van 2014. Maar Oranje heeft een positief doelsaldo van 23 treffers. Turkije staat tien doelpunten in de plus. Als Nederland verliest in een lege Kuip en Turkije wint van Montenegro, dan ontbreekt de nationale ploeg eind volgend jaar voor de tweede keer op rij op een WK. Nederland belandt in de play-offs voor het WK als het verliest van Noorwegen en Turkije niet van Montenegro wint.

Van Gaal was in 2007 al eens als trainer actief in een rolstoel. De bondscoach brak toen zijn kuitbeen én enkel toen hij bij een reünie van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) nog een keer wilde polsstokhoogspringen. Hij geeft om 13.30 uur een persconferentie. Van Gaal is niet in staat om naar de perszaal te komen, maar is via een videoverbinding beschikbaar voor vragen van de media.