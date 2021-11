Van Gerwen wint met recordgemiddelde op Grand Slam of Darts

Darter Michael van Gerwen heeft ook zijn tweede groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton overtuigend gewonnen. De Brabantse drievoudig wereldkampioen rekende resoluut of met Joe Cullen: 5-2. Hij wierp een zeldzaam hoog gemiddelde van 115,19, een toernooirecord.

Van Gerwen kende in zijn eerste partij op zaterdag geen genade met Lisa Ashton. Hij won met 5-0 en was in een kleine 9 minuten klaar.

Raymond van Barneveld was ook op dreef op het toonaangevende toernooi van de profbond PDC. De Haagse darter won zijn tweede groepsduel met 5-0 van de Engelsman Joe Davis. De 54-jarige Van Barneveld was de Grand Slam of Darts begonnen met een 5-4-nederlaag tegen Michael Smith.

Negen jaar geleden, in 2012, was Van Barneveld de beste. Van Gerwen won het toernooi drie keer: in 2015, 2016 en 2017.