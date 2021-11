Wolff roemt ‘briljante’ Hamilton na grand prix vol frustraties

Teambaas Toto Wolff van Mercedes zag Lewis Hamilton zondag in de Grote Prijs van Brazilië een van diens beste prestaties ooit leveren in de Formule 1. De Brit startte vanaf de tiende plaats en eindigde als eerste. De Oostenrijker omschreef het optreden van de zevenvoudig wereldkampioen als “briljant”.

Maar Wolff sprak ook zijn grote ongenoegen uit over de gang van zaken in São Paulo. “Het zat ons het hele weekend tegen met beslissingen die aanvoelden als een klap in ons gezicht. Ik ben daar boos over en ik zal mijn team met hand en tand verdedigen. Ik heb me altijd diplomatiek opgesteld in discussies, maar daar stop ik mee”, zei de teambaas.

De frustratie was het grootst over de straf die Hamilton kreeg na de kwalificatierace op vrijdag, omdat de achtervleugel van zijn bolide niet voldeed aan de technische regels. De Brit was veruit de snelste in die kwalificatie, maar moest voor straf achteraan beginnen in de sprintrace op zaterdag. “We hadden een kapot onderdeel op onze achtervleugel en daar konden we niet naar kijken. Die diskwalificatie kwam hard aan, temeer omdat we zagen dat Red Bull zonder gevolgen drie keer reparaties uitvoerde aan de achtervleugel in het parc fermé”, mopperde Wolff.

De Oostenrijker wond zich ook op over de wedstrijdleiding, die niet ingreep toen Max Verstappen in ronde 48 van de race een aanval van Hamilton pareerde door de Brit bijna van de baan te duwen. “Dat was sterk verdedigend rijden van Max, maar ook over het randje. Hij had op zijn minst een tijdstraf van 5 seconden moeten krijgen. Maar de wedstrijdleiding schoof het incident onder het tapijt en dat was gewoonweg lachwekkend”, aldus Wolff.

“Het was de klasse van Lewis dat hij daar het contact vermeed en nog briljanter dat hij de race nog wist te winnen. Als ik kijk naar hoe Lewis in de sprintrace oprukte van plaats 20 naar 5 en in de race van plek 10 naar 1, dan durf ik deze grand prix wel bij zijn beste prestaties ooit in de Formule 1 te rangschikken.”