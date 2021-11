Australiër Piastri reservecoureur Alpine in Formule 1

De Australiër Oscar Piastri fungeert volgend jaar als reservecoureur bij het Formule 1-team van Alpine. De 20-jarige Piastri maakt al bijna twee jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Renault, de Franse autofabrikant die eigenaar is van de renstal. Piastri rijdt in de Formule 2 en koerst daarin af op de wereldtitel. Vorig jaar werd hij kampioen in de Formule 3.

De Australiër heeft na zes van de acht wedstrijden 36 punten voorsprong op de Chinees Guanyu Zhou. De Formule 2-coureurs racen dit seizoen nog in Saudi-Arabië (3-5 december) en Abu Dhabi (10-12 december).

“Ik ben heel blij dat ik na twee succesvolle jaren in de academy reserverijder word bij Alpine”, aldus Piastri. “Ik kan niet wachten om te beginnen en mijn betrokkenheid bij het team te vergroten. Het doel is om in 2023 een plek als vaste coureur bij Alpine te hebben.”

De Spanjaard Fernando Alonso (40) en de Fransman Esteban Ocon (25) vormen komend seizoen opnieuw het rijdersduo van Alpine in de Formule 1. Alonso, tweevoudig wereldkampioen, en Ocon reden dit jaar vooralsnog 112 punten bij elkaar. Daarmee staat het Franse team op de vijfde plaats in het WK voor constructeurs.