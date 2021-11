Operatie voor hockeyster De Goede vanwege zware knieblessure

Hockeyster Eva de Goede heeft de voorste kruisband van haar rechterknie afgescheurd. Ook de meniscus in de knie is vorige week beschadigd geraakt tijdens het gewonnen duel met België in de Pro League (3-1). De 32-jarige aanvoerster van Oranje wordt dinsdag geopereerd en staat daarna voor een lange revalidatie.

“Ik voelde op het veld meteen dat het niet goed zat en werd daar in de kleedkamer al in bevestigd”, aldus De Goede, in 2018 en 2019 uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. “Maar je hoopt natuurlijk dat het toch meevalt. Uit onderzoek blijkt nu dat niet alleen mijn kruisband is afgescheurd, maar ook mijn meniscus is beschadigd. Dat was een extra klap.”

De Goede kwam in het begin van het tweede kwart ongelukkig terecht bij een verdedigende actie op de rand van de eigen cirkel. De HGC-speelster greep meteen naar haar rechterknie en bleef kermend van de pijn liggen.

De 251-voudig international, die afgelopen zomer in Tokio voor de derde keer olympisch kampioen werd met Oranje, weet dat ze voor een lang revalidatietraject staat. “Ik vind het belangrijk eerst volledig te herstellen, pijnvrij te kunnen lopen en bewegen. Natuurlijk wil ik graag terugkeren op het veld, weer hockeyen. Maar stap voor stap, dat is nu het meest belangrijk.”

De Goede beseft dat haar carrière mogelijk al voorbij is. Ze hoopte komende zomer als international afscheid te nemen op het WK in Nederland en Spanje, maar dat toernooi lijkt onhaalbaar. “Daar kan ik ook wel een streep doorheen zetten”, zei De Goede tegen de NOS. “Je houdt altijd misschien stiekem een beetje hoop. Maar als je gaat tellen met die maanden, dan komt dat niet uit. Dus ik ga dat gewoon niet redden. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn lijf, maar ik ga geen onnodig risico nemen. Dat vind ik het op dit moment niet waard, omdat ik m’n ‘normale’ leven ook belangrijk vind. Ik kan nog niet zeggen of ik er nog een seizoen aan vast plak of dat ik stop. Het is allemaal nog een beetje afwachten.”