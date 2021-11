Sven Kramer wil gaan trainen in plaats van World Cup schaatsen

Sven Kramer komt dit kalenderjaar niet meer uit in wereldbekerwedstrijden. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt dat de 35-jarige schaatser ervoor kiest een extra trainingsblok in te plannen in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi eind december.

Kramer zou komend weekeinde in de World Cup van het Noorse Stavanger op de 10.000 meter uitkomen. Daarna volgen wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en Calgary, die de Fries ook laat schieten. “Sven is begin mei geopereerd aan zijn rug. Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap”, zegt zijn coach Jac Orie.

Kars Jansman neemt de plaats in van Kramer, die afgelopen vrijdag bij de World Cup in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki op de 5000 meter slechts als negende eindigde in de B-groep. De tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter was eerder bij de NK afstanden als vijfde geëindigd op deze afstand en kwalificeerde zich maar net voor de eerste wereldbekers van het seizoen. Kramer uitte in Polen zorgen over zijn vorm. “Dat het beter moet, is een ding wat zeker is. Daar heb ik nog zes weken de tijd voor”, zei hij.

“We kiezen voor een extra trainingsblok van zes weken, in onder meer het Italiaanse Collalbo”, zegt Orie nu. “Sven gaat zich volledig focussen op het OKT.”

Lotte van Beek vervangt in Stavanger Antoinette de Jong op de 1000 meter.