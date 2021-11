Tennisser Berrettini trekt zich met blessure terug uit ATP Finals

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich enkele uren voor zijn tweede partij op de ATP Finals in Turijn teruggetrokken. Hij heeft te veel last van de buikspierblessure die hij zondag opliep in zijn eerste partij tegen de Duitser Alexander Zverev. Berrettini moest toen opgeven.

“Ik heb uiteindelijk moeten besluiten me terug te trekken en daar ben ik kapot van. Ik had nooit gedacht dat ik in het belangrijkste tennistoernooi ooit in ItaliĆ« zou moeten opgeven”, liet Berrettini op sociale media weten.

Zijn landgenoot Jannik Sinner komt nu dinsdagavond als zijn vervanger in actie tegen de Pool Hubert Hurkacz.

De ATP Finals is het eindejaarstoernooi waarin de beste acht tennissers van afgelopen jaar in actie komen. Eerder dinsdag won de Rus Daniil Medvedev zijn tweede partij op de Finals in drie sets Zverev en door het wegvallen van Berrettini is de nummer 2 van de wereld nu al zeker van een plek in de halve finales.