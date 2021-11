Tennisser Kyrgios pleit voor afgelasting Australian Open

De Australische tennisser Nick Kyrgios vindt dat de komende editie van de Australian Open beter geschrapt kan worden. De 26-jarige Kyrgios, winnaar van zes ATP-toernooien, pleit er in zijn podcast No Boundaries voor dat het grandslamtoernooi in eigen land wordt gecanceld vanwege de lange lockdown waar Melbourne mee te maken heeft gehad vanwege de coronacrisis. Volgens Kyrgios is het “moreel niet juist” om tennissers vanuit de hele wereld nu naar Melbourne te laten komen.

“Ik denk niet dat de Australian Open door moet gaan, vooral voor de mensen in Melbourne. Je moet een signaal geven”, zei Kyrgios. Het leverde de Australiër, mede vanwege blessures afgezakt naar plek 90 op de wereldranglijst, kritiek op van Martin Pakula, de minister van Sport in de staat Victoria. “Ik kan de logica in de uitspraken van Kyrgios niet volgen”, aldus Pakula. “De mensen uit Melbourne, uit Victoria en uit heel Australië snakken naar grote evenementen. Onze economie heeft het nodig, het land heeft het in mentaal opzicht ook nodig.”

Kyrgios besloot daarna om in een videoboodschap op Instagram zijn mening toe te lichten. “Mijn woorden zijn uit hun context gehaald. Ik doe deze sport al meer dan vijftien jaar en heb daar heel veel opofferingen voor gedaan. De inwoners van Melbourne zijn door een hel gegaan. Ze hebben bijna driehonderd dagen te maken gehad met een lockdown, hun vrijheid is van ze afgepakt. Ik denk dat het dan moreel niet juist is om spelers van overzee naar ons land te halen”, aldus Kyrgios, die benadrukt dat hij zelf volledig gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de voorwaarden zijn om te mogen meedoen aan de Australian Open. De verwachting is dat ongevaccineerde tennissers eerst twee weken in quarantaine moeten. Dat geldt dan mogelijk voor onder anderen Novak Djokovic. Van de nummer 1 van de wereld is zijn vaccinatiestatus onduidelijk. De Serviër heeft al een paar keer gezegd dat het met de huidige regels onzeker is of hij in januari naar Melbourne komt.