Tennisster Schuurs tegen olympisch kampioenen op WTA Finals

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar-Martinez nemen het in de halve finales van de WTA Finals op tegen de olympisch kampioenen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Het Tsjechische duo bleef in de groepsfase van het eindejaarstoernooi in de Mexicaanse stad Guadalajara ongeslagen.

Krejcikova en Siniakova wonnen hun eerste twee partijen in twee sets. De 25-jarige Tsjechische tennissters versloegen in de laatste speelronde ook het Chileens/Amerikaanse duo Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk. Het kostte de olympisch kampioenen van Tokio wel ruim twee uur: 5-7 7-6 (3) 10-7.

Schuurs en Melichar, die is geboren in Tsjechië, wonnen in de groep twee van hun drie wedstrijden. De 28-jarige Limburgse bereikte twee jaar geleden met de Duitse Anna-Lena Grönefeld ook de laatste vier bij de WTA Finals.

De andere halve finale in het dubbelspel in Guadalajara gaat tussen het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibahara en de Belgische Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei.