Wereldkampioen Moto2 Gardner een van vijf ‘rookies’ in MotoGP

Vijf motorcoureurs maken volgend jaar hun debuut in de MotoGP, de hoogste klasse in het WK wegrace. Een van die vijf is de Australiër Remy Gardner, die dit jaar de wereldtitel veroverde in de Moto2. Zijn Spaanse teamgenoot én rivaal Raul Fernandez maakt eveneens de overstap. Gardner en Fernandez zullen voor het Tech3 KTM-team racen.

De Zuid-Afrikaan Darryn Binder neemt de stap van de lichtste klasse Moto3 naar de MotoGP. Hij wordt bij het Withu Yamaha RNF-team concurrent van zijn broer Brad Binder, die voor het fabrieksteam van Red Bull KTM rijdt.

Nieuw is ook de Italiaan Marco Bezzecchi. Hij maakt zijn debuut in de MotoGP voor VR46, het Ducati-team van racelegende Valentino Rossi. De 42-jarige Rossi reed afgelopen zondag zijn laatste grand prix in de MotoGP en ontbreekt voor het eerst sinds 1996 op de startlijsten. De vijfde nieuwkomer is de Italiaan Fabio Digiannantonio, die in de MotoGP zal rijden op een Ducati van Gresini Racing.

De Fransman Fabio Quartararo rijdt volgend jaar als wereldkampioen niet met startnummer 1. De fabrieksrijder van Yamaha heeft ervoor gekozen zijn vertrouwde nummer 20 te houden.

De Moto2 telt volgend jaar twee Nederlanders: Bo Bendsneyder en nieuweling Zonta van den Goorbergh.