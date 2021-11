Zwembond doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De Nederlandse zwembond KNZB laat onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in de sport. Alle leden van de KNZB van 16 jaar en ouder ontvangen volgende week een uitnodiging van een onafhankelijk onderzoeksbureau om een vragenlijst in te vullen. De zwembond sluit zich hiermee aan bij een groter onderzoek van sportkoepel NOC*NSF.

Volgens Guust Jutte, manager Sport bij de bond, is er op dit moment geen aanleiding om te denken dat in de zwemsport vaak sprake is van grensoverschrijdend gedrag. “Ons beeld is dat het blijft bij incidenten, al is elk incident er één te veel. We zijn een afspiegeling van de maatschappij en dus komt het ook in de zwemsport wel eens voor”, aldus Jutte. “Zulke zaken worden niet door onze eigen tuchtrechters behandeld, maar gaan rechtstreeks naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR).”

De afgelopen maanden kwamen in het turnen en triatlon grootschalige zaken van grensoverschrijdend gedrag naar buiten. Het leidde in het turnen tot het vertrek van vooral veel coaches; bij de Nederlandse triatlonbond stapten het volledige bestuur, technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije op.

“Alle publicaties van de afgelopen maanden en jaren over grensoverschrijdend gedrag zorgen voor bewustzijn in de maatschappij”, zegt Jutte. “Er is veel meer aandacht voor dan voorheen. Wij vragen aan al onze officials een VOG, een verklaring omtrent het gedrag. Dat is een enorme administratieve last voor de verenigingen, maar draagt wel bij aan de discussie en openheid. Nu lang niet alle ouders bij zwemlessen naar binnen mogen vanwege de QR-codes, rijst ook de vraag: wie gaat er met de kinderen mee bij het omkleden? Iedereen is daar nu alerter op.”

De KNZB heeft de campagne Code Blauw opgezet, bedoeld om grensoverschrijdend gedrag preventief tegen te gaan. De vragenlijst, met enkele specifieke vragen over situaties in de zwembaden, moet de bond een beter beeld geven. “De vragen gaan over vervelende ervaringen tijdens het sporten. Deze ervaringen kunnen van emotionele, lichamelijke en seksuele aard zijn. De resultaten kunnen helpen om het beleid aan te passen om grensoverschrijdend gedrag in de zwemsport tegen te gaan.”